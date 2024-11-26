Пожар охватил частный дом и бытовку в Колпинском районе

Пострадавших нет.

В 22:43 в МЧС Северной столицы поступило сообщение о горении в доме №22 по Социалистической улице в Колпинском районе города, – сообщают в Оперативной пресс-службе петербургского отделения министерства.

Огонь охватил площадь в 48 кв. метров в частном доме размеров 6X10 метров. К 23:22 пожар был ликвидирован силами 10 спасателей на 2 машинах.

Кроме того, сообщается о возгорании, которое было зафиксировано в бытовке у дома №17 по Северному проезду. Пожар, почти полностью охвативший строение размером 2,5X10 метров, также успешно потушили.

Сведений о пострадавших из-за возгораний не приводится.

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Фото: Piter.TV