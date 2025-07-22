В Хакасии задержаны директор и замдиректор "Ресфармации"

На территории Хакасии директор и заместитель бюджетного учреждения обвиняются в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Соответствующее заявление через социальные сети журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по особо важным делам. Известно, что ведутся уголовные дела по части 3 статьи 159, пунктам "г" и "е" части 3 статьи 286 УК РФ. Речь идет о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере и превышении должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору и из иной личной заинтересованности.

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по лекарственному обеспечению и директора ГБУ РХ "Ресфармация". пресс-служба СК РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что с период с января 2024 по 25 июня 2025 года директор учреждения трудоустроила своего заместителя по лекарственному обеспечению на должности заведующего аптечным пунктом в селе Белый Яр, а также заведующим аптекой в селе Копьево Орджоникидзевского района по совместительству. В группе злоумышленники внесли в табель учета рабочего времени заведомо ложных данные о количестве отработанного заместителем времени по совместительству. Фактически же мужчина свои рабочие обязанности не выполнял. На основании подложных документов фигуранту расследования произведены начисления и незаконно выплачена заработная плата, превышающую 250 тысяч рублей. Дополнительно в период с апреля 2023 по май 2025 года обвиняемые дали незаконные указания подчиненным работникам аптек ГБУ РХ "Ресфармация" о фиктивном списании до истечения сроков годности лекарственных препаратов лицам, включенным в Федеральный и региональный регистры лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи при амбулаторном лечении, без их фактической выдачи.

Таким образом обвиняемые нарушили права граждан. Федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб в сумме более 1,4 миллиона рублей. Сейчас подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия