Светлана Петренко рассказала о том, что материалы дела переданы в суд.

Российские следователи завершили расследование уголовных дел троих обвиняемых в подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Через социальные сети официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что дела в отношении Владимира Головченко, Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева направлены для передачи в судебную инстанцию.

В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск. Головченко, Паскарь и Журавлев осуществляли наблюдение за потерпевшим и его автомобилем, а также доставку и сборку СВУ на территории Московского региона. пресс-служба СК РФ

Взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, находящегося в собственности бывшего сотрудника СБУ Прозорова, который переехал в Россию, произошел в апреле 2024 года на Коровинском шоссе. Мужчина получил ранение, также были повреждены стоявшие рядом автомобили на общую сумму в пять миллионов рублей. В ЦОС ФСБ установили, что покушение было осуществлено агентом спецслужб киевского режима по указанию руководителя ведомства Василия Малюка. В СКРФ уточнили, что подготовка к теракту осуществлялась с февраля 2022 года. Тогда злоумышленниками был разработан детальный план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение преступления за материальное вознаграждение. Несколько фигурантов расследования обеспечивали финансирование участников террористической группы. Они передавали им деньги, а также консультировали относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавали для его сборки необходимые компоненты. В надзорном ведомстве добавили, что Головченко разместил взрывное устройство под автомобилем и привел его с помощью дистанционного пульта в боевое состояние

Напомним, что Василий Прозоров был сотрудником СБУ с 1999 по 2018 год. В 2019 году на пресс-конференции в Москве он рассказал СМИ о том, что Украина ответственна за катастрофу малазийского "Боинга", выполнявшего пассажирский рейс MH-17. Иностранец также уверен в том, что его страна причастна к убийствам командиров Донецкой народной республики. Он также утверждал, что работа СБУ курируется иностранными спецслужбами.

Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении.

Фото и видео: Следственный комитет России