В Хакасии спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из природного парка Ергаки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, 37-летняя девушка получила серьезные травмы. Отмечается, что во время спуска с перевала на нее упал камень. Друзья пострадавшей оказали ей первую помощь. Девушку эвакуировали на вертолете Ми-8. Ее доставили в Абакан и передали медикам.

Видео: МЧС России