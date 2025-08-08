  1. Главная
Сегодня, 15:16
В Хакасии спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из природного парка Ергаки

Отмечается, что во время спуска с перевала на нее упал камень.

В Хакасии спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из природного парка Ергаки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, 37-летняя девушка получила серьезные травмы. Отмечается, что во время спуска с перевала на нее упал камень. Друзья пострадавшей оказали ей первую помощь. Девушку эвакуировали на вертолете Ми-8. Ее доставили в Абакан и передали медикам.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке начались проверки после гибели пилота вертолета.

Видео: МЧС России

