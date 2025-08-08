В Хакасии спасатели эвакуировали пострадавшую туристку из природного парка Ергаки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, 37-летняя девушка получила серьезные травмы. Отмечается, что во время спуска с перевала на нее упал камень. Друзья пострадавшей оказали ей первую помощь. Девушку эвакуировали на вертолете Ми-8. Ее доставили в Абакан и передали медикам.
Ранее мы сообщали, что на Камчатке начались проверки после гибели пилота вертолета.
Видео: МЧС России
