На Камчатке начались проверки после гибели пилота вертолета

Пилот вертолета скончался.

Шестеро туристов, которые были на борту вертолета Robinson, совершившего вынужденную посадку у подножия вулкана Крашенинникова, эвакуированы при помощи борта Ми-8. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российского экстренного ведомства по Камчатскому краю. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что во время полета летчику стало плохо, однако тот смог посадить на землю воздушное судно. В Следственном комитете полагают, что у 59-летнего пилота ухудшилось состояние здоровья после посадки на вулкане Крашенинникова. Второй пилот организовал его транспортировку в Петропавловск-Камчатский, однако пострадавший скончался по дороге.

К сожалению, спасти мужчину не удалось. пресс-служба ГУ МЧС по Камчатке

В пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказали, что инцидент произошел 8 августа во время полета по маршруту "Петропавловск-Камчатский — Долина Гейзеров — вулкан Крашенинникова". На борту воздушного судна находились три пассажира, которые не пострадали и позже были эвакуированы. Люди находятся в Елизово. Сейчас надзорные структуры оценивают соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и законность перевозок пассажиров. Следственный комитет начал доследственную проверку информации по статье 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Профильное ведомство изучает все обстоятельства. Будет оцениваться техническое состояние вертолета перед полетом, а также состояние здоровья пилота до рейса. На данный момент назначена судебно-медицинска экспертиза.

