В Самарской области загорелись шесть жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Инцидент произошел вечером 29 июля в микрорайоне Волжский. Поступило сообщение о возгорании шести жилых домов и надворных построек. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. В его тушении участвовали 84 специалиста и 25 единиц техники. Ранее мы сообщали, что на Камчатке вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины. Видео: МЧС России
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