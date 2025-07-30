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В Самарской области загорелись шесть жилых домов

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Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

В Самарской области загорелись шесть жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Инцидент произошел вечером 29 июля в микрорайоне Волжский. Поступило сообщение о возгорании шести жилых домов и надворных построек. Площадь огня составила 1 000 квадратных метров.

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет. В его тушении участвовали 84 специалиста и 25 единиц техники. Ранее мы сообщали, что на Камчатке вертолет Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины. Видео: МЧС России
Теги: жилые дома, мчс россии, пожар, самарская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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