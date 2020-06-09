В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

В Грузии заявили, что могут начать выпуск Су-25. Об этом журналистам из "Палитраньюс" рассказал министр обороны страны Ираклий Гарибашвили. Чиновник объяснил, что на территории государства будет запущено производство штурмовиков. Для этого Грузия имеет все необходимые ресурсы, как технические, так и интеллектуальные.
У нас сегодня есть абсолютно все ресурсы, чтобы самим, своими силами ремонтировать, восстанавливать Су-25, выпускать, производить новые и продавать
Ираклий Гарибашвили, министр обороны Грузии
Чиновник добавил, что изготавливать Су-25 будут на тбилисской авиационном заводе. По мнению главы минобороны Грузии, многие страны проявляют интерес к покупке штурмовиков.
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Видео: YouTube / Минобороны России
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