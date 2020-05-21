Грузия отменит введенный из-за коронавируса режим ЧП

С 22 мая на территории страны не будет комендантского часа.

Грузия отменит введенный из-за коронавируса режим чрезвычайного положения. Об этом сообщили журналисты "Sputnik Грузия" со ссылкой на информацию от премьер-министра страны Георгия Гахарию. Чиновник рассказал, что с 22 мая правительство отменяет введенный ранее режим ЧП, а также комендантский час. Данные меры были вынужденными из-за распространения коронавируса.

Премьер-министр уверен, что для Грузии сейчас разумным поведением будет "возвращаться к нормальной жизни". Он заметил, что чиновники отказались от идеи продлить режим ЧП. Однако это не означает, что остальные ограничения по стране будут сразу же сняты.

Нам необходимы законодательные рамки, которые помогут нам эффективно задействовать ограничения без чрезвычайного положения Георгий Гахария, премьер-министр Грузии

Согласно последней статистике, в Грузии зарегистрировано 721 случай заражения COVID-19. От инфекции в стране скончались 12 пациентов.

Грузия откроется для иностранных туристов 1 июля.

Видео: YouTube / TV IMEDI