Министр МВД объяснил, что население может не выдержать карантинных мер в стране из-за нехватки финансов.

Арсен Аваков предупредил украинцев о голоде через свой аккаунт в Facebook. По словам главы МВД Украины, из-за распространения коронавируса в период карантина нужно ввести выплаты из бюджета для оставшихся без средств к существованию.

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Местным властям следует предусмотреть льготы на ЖКХ до 75%. Министр МВД уверен, что Киеву следует запретить увольнение сотрудников. Из-за закрытия многих предприятий жители страны могут почувствовать голод, так как у них нет достаточных финансовых накоплений. Министр призвал правительство остановить начисление процентных ставок по кредитам для частных лиц. Он считает, что на госпредприятиях следует предупредить отправление сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Аваков добавил, что сейчас Украине следует пересмотреть бюджет и организовать стабилизационный фонд для финансирования антикризисных мер.

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Видео: YouTube/ТСН, Телеканал ICTV, NEWSONE