Политик добавил, что его имя не забудут.

Михаил Саакашвили заявил, что Грузия исчезает с мировых радаров. Об этом украинский политик и бывший президент Грузии заявил во время интервью журналистам телеканала ТВ Пирвели. Эксперт добавил, что при этом его имя общественность не забудет.

Сейчас Саакашвили занимает пост руководителя исполнительного комитета национального совета реформ Украины. Он неоднократно негативно высказывался в отношении парламентских выборов в Тбилиси. Политик не признает легитимность действующего правительства в Грузии.

Напомним, что заявления Михаила Саакашвили частично стали причиной отзыва грузинского посла из Киева. В Тбилиси считают, что бывший президент страны, а ныне - гражданин Украины вмешивается во внутренние дела государства.

Россиянина обвиняют в Грузии во взломе банковских счетов.

Видео: ТВ Пирвели