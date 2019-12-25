МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Высказывание Саакашвили сделал на своей странице в Facebook.

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за слов Михаила Саакашвили, который заявил накануне, что не признаёт легитимность нынешнего украинского руководства. Грузия просит украинскую сторону дать разъяснения данным словам.

Об этом сообщает агенство "РИА Новости" со ссылкой на руководителя парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклия Сесиашвили.

Отметим, что высказывание Саакашвили сделал на своей странице в Facebook. Также он добавил, что будет "на передней линии" во время выборов депутатов в парламент Грузии. Они намечены на конец октября.

Сесиашвили ответил, что Саакашвили считается украинским чиновником и публичным человеком, поэтому на заявление о нелегитимности нынешних грузинских властей должна последовать реакция со стороны Украины.

Ранее Саакашвили рассказал об "очень деловых" отношениях с Зеленским.