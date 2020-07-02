Саакашвили рассказал об "очень деловых" отношениях с Зеленским

Экс-президент Грузии рассказал журналистам о личности президента Украины.

Михаил Саакашвили рассказал об "очень деловых" отношениях с Владимиром Зеленским. Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины прокомментировал связь с действующим президентом в эфире телеканала "1+1".

Мы очень часто с ним общаемся…. У нас очень деловые отношения, он абсолютно нормальный, открытый человек, очень приятный в общении Михаил Саакашвили, глава исполкома нацсовета реформ Украины

Напомним, что экс-президент Грузии получил руководящую должность на Украине при президенте Зеленском. В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства по распоряжению Петра Порошенко. Ранее экс-лидер страны уволил политика с должности из-за "значительно ухудшившихся экономических показателей".

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Видео: YouTube / Сніданок з 1+1