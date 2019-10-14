За 2 часа в Закарпатской области выпала 20-дневная норма осадков.

На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты. Об этом сообщили в пресс-службе государственной администрации Закарпатской области. Чиновники пояснили, что в регионе за два часа выпало такое количество осадков, которое обычно выпадает за 20 дней - 119 мм.

Сильные ливни с грозами прошли в Межгорском районе. С 15.30 до 17.30 28 июня. Зафиксирована активная грозовая деятельность с градом, порывами ветра и ливневыми осадками.

На Украине подчеркнули, что на территории Мукачевского района поток превратился в полноводную реку. Вода снесла часть дороги, а также несколько конструкций и переправ.

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине.

Видео: YouTube / СКАНДАЛИССИМО