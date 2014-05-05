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МЧС сообщило о ливнях и грозах в Петербурге 5 июля
Сегодня, 17:55
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МЧС сообщило о ливнях и грозах в Петербурге 5 июля

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Синоптики прогнозируют улучшение погоды на следующей неделе.

В воскресенье в городе ожидаются дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром. Синоптики прогнозируют потепление на следующей неделе.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупредило жителей о возможном ухудшении погоды в воскресенье, 5 июля. По данным ФГБУ Северо-Западное УГМС, в городе ожидаются дожди, местами ливни, грозы и порывистый ветер.

Ранее синоптики сообщали о дождливых выходных, однако воздух останется тёплым. На следующей неделе погода должна улучшиться.

Ранее мы сообщили о том, что в среду в Петербурге обойдётся без осадков, температура поднимется до +26 градусов.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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