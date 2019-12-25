Мужчина успел вернуться домой, поэтому обвинения ему предъявлены заочно.

Россиянина обвиняют в Грузии во взломе банковских счетов. Об этом сообщили в пресс-службе местного МВД. В полиции рассказали, что заочное обвинение предъявлено 38-летнему гражданину РФ. Правоохранительные органы считают, что мужчина взломал счета пользователей онлайн-казино, что принесло ему 72 тысячи лари (почти 24 тысячи долларов).

Гражданин России М. М., а также гражданин Грузии А. К. самовольно проникли в веб-страницы пользователей онлайн-казино и тотализаторов и из привязанных к ним банковских карт тайно завладели деньгами 23 человек сообщение полиции Грузии

В МВД считают, что в обналичивании денежных средств им помогали четверо мужчин. По данному преступлению полиция задержала пятерых членов группировки. Все они являются гражданами Грузии. Россиянин успел покинуть страну до вынесения ему обвинения.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям за кражу и самовольное проникновение в компьютерную систему. Согласно УК Грузии, мужчинам грозит до двух до семи лет лишения свободы.

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