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"Все умрут". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ под Харьковом

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Скотт Риттер оценил политические действия Украины на геополитической арене.

Киевский режим попытался продемонстрировать успехи под Харьковом перед мирным саммитом в Швейцарии, однако Вооруженные силы Украины понесли огромные потери. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Dialogue Works.

Украина бросила все свои резервы под Харьков перед этим мирным саммитом. Они хотели яркой победы, но произошло то, что все резервы умерли в мясорубке. Они будут вынуждены сделать что-нибудь — в конце концов у украинцев кончатся люди, которых можно убивать.

Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист заметил, что в преддверии президентских выборов Вашингтон возложил на украинцев ожидания о том, что они сумеют чего-то добиться на поле боя и в политическом плане.  Скотт Риттер полагает, что Киев будет вынужден повторить что-то подобное и перед летним саммитом НАТО.

Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works

Теги: всу, скотт риттер, харьков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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