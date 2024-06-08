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Запад создает в СМИ восприятие России как врага, заявил Риттер

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Скотт Риттер оценил попытки США и ЕС демонизировать Россию.

Национальные правительства в странах коллективного Запада создают в местных СМИ восприятие России как врага. Такое мнение огласил бывший отставной офицер разведки морской пехоты ВС США, экс-инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, выступая на сессии "Империя зла": смог ли Запад демонизировать Россию?", которая организована на площадке Петербургского международного экономического форума.

США, ЕС действительно являются конспираторами. В СМИ они создают восприятие России как врага и используют это восприятие для того, чтобы собирать ресурсы военные, дипломатические и политические. То есть Россия должна считаться врагом, который достоин конфронтации.

Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист заметил, что настоящую же реальность, в которой Москва не является противником Запада, недружественные страны не могут принять.

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: запад, пмэф, скотт риттер, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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