Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

В Кремле раскрыли подробности участия президента РФ в ПМЭФ-2024.

Речь российского президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в 2024 году будет посвящена отечественной экономической системе. Соответствующее заявление в интервью журналисту Павлу Зарубину сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Сотрудник СМИ опубликовал фрагмент беседы с чиновником в собственном Telegram-канале.

Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков предположил, что дискуссия на мероприятии при участии главы государства так или иначе уйдет в тему политэкономии. На пленарном заседании ПМЭФ в 2024 году будут также выступать президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.

Песков прокомментировал заявления США о санкциях против Китая.

Фото и видео: Telegram / Зарубин