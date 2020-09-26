Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом

Глава региона рассказал, что людям пришлось выпрыгивать из самолета, когда он находился над землей.

Стали известны подробности крушения военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер.

Было уведомление от пилота, что отказал левый мотор, как я понимаю...Что произошло потом — непонятно, это будет устанавливать следствие Алексей Кучер, глава региона

Чиновник отметил, что для опытного летчика отказ левого мотора не является критической ситуацией. Он добавил, что находившимся на борту пассажирам пришлось выпрыгивать из самолета, когда воздушное судно приближалось к земле. Сейчас выжившие госпитализированы в Четвертую областную больницу.

Напомнним, что в упавшем самолете около города Чугуев находилось 27 человек. Согласно последней информации, 25 из них погибли.

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Видео: YT / Україна 24