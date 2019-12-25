СБУ: разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа

Падение самолета зафиксировано в 20:45 по местному времени.

В Службе Безопасности Украины заявили, что разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа. Об этом рассказала пресс-служба СБУ в собственном аккаунте на Facebook. Именно летчик рассказал диспетчерам об отказе двигателя в пострадавшем военно-транспортном Ан-26.

Непосредственно курсанты управления самолетом не осуществляли - все полеты выполнял командир экипажа. После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 - запросил заход на посадку сообщение СБУ

Специалисты добавили, что пилот самолета прошел дальний привод в 20:43 вечера по местному времени, а в 20:45 часов произошла сама катастрофа. При этом на данный момент "черный ящик" (устройство объективного управления самолетом) не найдено. На месте падения борта работают представители СБУ, военной прокуратуры и члены Государственного бюро расследований.

На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли тело еще одного погибшего.

Видео: TG / Военный обозреватель