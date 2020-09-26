Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 под Харьковом

Президент Украины посетил место трагедии военно-транспортного самолета под Харьковом.

Владимир Зеленский прибыл на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области. Трансляцию с места трагедии ведут местные журналисты с телеканала "Украина 24".

Напомним, что в момент трагедии в упавшем самолете находились 27 человек. Среди них изначально выжили только два человека. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм. Оба курсанта выпрыгнули из воздушного судна, когда самолет практически столкнулся с землей. Сейчас врачи борются за жизнь последнего выжившего.

Андрей Таран заявил о том, что причины произошедшего с самолетом в Харьковской области пока неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти авиакатастрофа. Глава Минобороны Украины отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". В СБУ рассказали, что упавшим бортом управлял командир. Он не допускал до управления бортом курсантов, которые находились в салоне. В Харьковской области авершились поиски пропавших после крушения самолета. Были найдены тела.

Фото: TG/Военный обозреватель