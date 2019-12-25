Умер один из двух выживших при крушении военного самолета на Украине

В живых остался один пассажир самолета. Он находится в тяжелом состоянии.

Умер один из двух выживших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в городе Чугуев Харьковской области. Об этом заявили представители государственного бюро по чрезвычайным ситуациям на Украине.

Напомним, что ранее стало известно о том, что из 27 человек, которые находились на борту упавшего самолета, выжили только два человека. Они выпрыгнули из воздушного судна, когда самолет практически столкнулся с землей. Оба молодых человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас врачи борются за жизнь последнего выжившего.

Причины крушения самолета в Харьковской области пока неизвестны. В настоящее время Государственное бюро по расследованиям Украины изучает четыре версии, по которофм могла произойти трагедия. Глава Минобороны страны отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". В СБУ рассказали, что известно, что упавшим бортом управлял командир. К управлению не были допущены курсанты, находившиеся в салоне. В настоящее время завершились поиски пропавших после крушения самолета. Все тела были найдены.

Фото: TG/Военный обозреватель