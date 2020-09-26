Причины крушения самолета в Харьковской области пока не известны

Андрей Таран рассказал, что детальные сведения о полете упавшего самолета будут после расшифровки "черных ящиков".

На Украине заявили, что причины крушения самолета Ан-26 в Харьковской области пока неизвестны. Об этом журналистам заявил министр обороны Андрей Таран. Чиновник прибыл на место трагедии, которая произошла накануне в городе Чугуев.

Причины, что случилось с самолетом, мы пока не можем сказать. Мы рассматривали отдельно вопросы и по двигателю, и по самолету. Спасательные операции продолжаются. Вся работа организована Андрей Таран, глава Минобороны Украины

Министр отметил, что упавший самолет был исправен. За 25 сентября борт совершил пять успешных взлетов и посадок в рамках учебных мероприятий. Он добавил, что сначала все шло по плану, но что случилось дальше - непонятно. Детальную информацию специалисты смогут получить после того, как найдут и расшифруют "черные ящики".

СБУ: разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа.

Видео: FB / Антон Геращенко