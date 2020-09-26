О нахождении бортового самописца заявил глава Минобороны Андрей Таран.

Под Харьковом обнаружили "черный ящик" разбившегося самолета. Об этом на собственной странице в социальных сетях сообщил министр обороны Андрей Таран. Чиновник отметил, что бортовой самописец военно-транспортного Ан-26, который упал в городе Чугуеве, найден.

Он сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы Андрей Таран, глава Минобороны Украины

Согласно проведенному предварительному анализу, самолет Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

СБУ: разбившимся в Харьковской области самолетом управлял командир экипажа. На данный момент Государственное бюро расследований проверяет четыре версии крушения Ан-26.

Видео: FB / Антон Геращенко