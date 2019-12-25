Найдены тела всех погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом

Спасатели обнаружили останки 25 человек, погибших при крушении самолета в Чугуеве.

Найдены тела всех погибших в катастрофе с военно-транспортным самолетом Ан-26 под Харьковом. Согласно информации от украинской государственной службы по ЧС, спасатели обнаружили тела всех 25 жертв, которые погибли вечером 26 сентября при падении борта в городе Чугуев.

По состоянию на 12:15 на месте авиакатастрофы в Харьковской области найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек травмирован и находится в больнице заявление Госслужбы по ЧС Украины

Напомним, что в момент трагедии двоим пассажирам удалось выпрыгнуть из самолета, когда тот находился в непосредственной близости к земле. Оба пострадавших были госпитализированы. Утром 27 сентября стало известно о том, что один из них скончался в больнице от травм. Последний выживший находится в состоянии средней степени тяжести.

К утру 27 сентября спасатели вели поиски двоих пропавших. Сначала было найдено тело одного из них, позже днем - останки второго человека.

Причины произошедшего с самолетом в Харьковской области неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти трагедия. По словам Андрея Тарана, расследование катастрофы значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". В Службе безопасности рассказали, что упавшим бортом управлял опытный летчик.

Фото: TG/Военный обозреватель