Зеленский поручил приостановить полеты на самолетах, аналогичных Ан-26

Президент Украины поручил разобраться с причинам трагедии.

Владимир Зеленский поручил приостановить полеты на самолетах, аналогичных военно-транспортному борту Ан-26, с которым произошла трагедия. Воздушное судно упало вечером 25 сентября во время учебного полета в городе Чугуев Харьковской области. О решении украинского лидера заявил представитель администрации в интервью для журналистов местного телеканала "Украина 24".

Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. Министр обороны и руководитель генштаба поручение уже начали выполнять Олег Татаров, заместитель главы президента Украины

Причины произошедшего с самолетом в Харьковской области неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти авиакатастрофа. Глава Минобороны Украины отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". В Службе безопасности рассказали, что упавшим бортом управлял опытный командир. Он не разрешил курсантам управлять самолетом. В Харьковской области перестали вести поиски пропавших после крушения самолета. Сейчас в живых после крушения остался один человек из 27 пассажиров, находившихся в воздушном судне.

Фото: TG/Военный обозреватель

