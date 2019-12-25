К пострадавшему курсанту также пришел глава Харьковской области Алексей Кучер.

Владимир Зеленский посетил выжившего в крушении Ан-26 под Харьковом. Об этом президент сообщил в собственном Telegram-канале. Он рассказал что навестил в больнице курсанта по имени Вячеслав Золочевский. Он единственный выживший в результате крушения военно-транспортного самолета в городе Чугуев.

Вместе с президентом посетили пострадавшего курсанта в военном госпитале. Состояние парня удовлетворительное. Пообщались с ним и его мамой. Оставил свой номер телефона Алексей Кучер, глава Харьковской области

Зеленский уточнил, что пострадавший курсант бросился тушить своего товарища сразу после того, как Ан-26 потерпел крушение. Герою 20 лет. Ночью он пришел в себя возле обломков самолета. Он увидел, как один из его товарищей горит. Он попытался спасти его. Действия курсанта дали пострадавшему шанс на жизнь. Однако позже он все-таки погиб от ожогов.

Напомним, что на борту упавшего самолета находились 27 человек. Среди них -и семеро членов экипажа и 20 курсантов. Спастись удалось изначально двум курсантам. Однако позже один из них скончался в больнице от полученных травм. По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Зеленский объявил 26 сентября днем траура на Украине. Cемьи погибших в авиакатастрофе под Харьковом получат по 55 тысяч долларов.

Фото: TG/Военный обозреватель