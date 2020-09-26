Ролик разместил в соцсетях Антон Геращенко.

Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео. Ролик опубликовал на собственной странице в Facebook заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. Чиновник объяснил, что на кадрах зафиксированы последние мгновения перед тем, как борт с 27 пассажирами упадет на землю в городе Чугуев.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом. Вечная память трагически погибшим защитникам Украины Антон Геращенко, замглавы МВД Украины

Напомним, что ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил о том, что военно-транспортный самолет Ан-26 мог зацепить крылом землю.

Причины произошедшего с самолетом в Харьковской области неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти авиакатастрофа. Глава Минобороны Украины отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". СБУ заявили, что упавшим Ан-26 управлял опытный пилот. В Харьковской области перестали вести поиски пропавших после крушения самолета. Сейчас в живых после крушения остался один человек из 27 пассажиров, находившихся в воздушном судне.

Видео и фото: Facebook/Антон Геращенко

