Постановление приняло Минобороны Украины.

Cемьи погибших в авиакатастрофе под Харьковом получат по 55 тысяч долларов (около 1,6 млн гривен). Об этом на экстренном внеочередном заседании кабинета министров рассказал заместитель главы Минобороны Игорь Старобинский. По словам чиновника, соответствующее решение принял министр Андрей Таран.

Выплатить единовременное пособие членам семей погибших военнослужащих. Размер выплат составляет 750 прожиточных минимумов, то есть 1 млн 576 тыс. гривен на каждого Игорь Старобинский, замглавы Минобороны Украины

Чиновник уточнил, что все выплаты будут финансироваться за собственные государственные счета фондов оборонного ведомства.

Государственное бюро расследований Украины изучает четыре версии причин трагедии. Андрей Таран уверен, что расследование продвинется после того, как будут ароанализированы данные "черных ящиков". СБУ заявили, что упавшим Ан-26 управлял опытный летчик. В Харьковской области перестали вести поиски пропавших после крушения самолета. В живых после трагедии остался один человек. В общей сложности на борту находилось 27 пассажиров, включая семерых членов экипажа.