В правительстве Украины появился вице-премьер по стратегической промышленности

Должность получил Олег Уруский.

В правительстве Украины появился вице-премьер по вопросам стратегической промышленности. За введение данной должности проголосовали 250 депутатов Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. На пост парламентарии назначили Олега Уруского.

Олег Уруский родился в Тернопольской области в 1963 году. Сейчас он является директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина". В 2015 году предприниматель управлял государственным космическим агентством.

Напомним, что в составе украинского правительства находится четыре вице-премьера, которые также возглавляют профильные министерства. Ими управляет премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В состав кабинета министров входят 17 человек, двое из которых на данный момент имеют статусы исполняющих обязанности.

Верховная рада назначила Шевченко главой Нацбанка Украины.

Видео: Youtube/ Інформаційне управління Верховної Ради України