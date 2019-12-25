Выборы не состоятся на территории ЛНР и ДНР.

Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября. Парламент Украины поддержал соответствующий законопроект. "За" него проголосовали 326 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее представитель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил о том, что Верховная Рада не будет переносить дату проведения местных выборов из-за коронавирусной пандемии. Он также рассчитывал на то, что мероприятие сможет состояться 25 октября на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Стоит отметить, что выборы не смогут состояться на территории непризнанной Луганской и Донецкой народных республик.

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