Верховная Рада в июле объявит дату выборов

Последняя пленарная неделя членов парламента состоится с 14 по 17 июля.

Верховная Рада Украины в июле объявит дату выборов. Об этом заявил журналистам депутат Дмитрий Разумков во время согласительного совета лидеров парламентских фракций. Спикер напомнил, что согласно местному законодательству голосование должно состояться осенью 2020 года.

Я хотел бы вам напомнить, что не позднее чем за 90 дней Верховная рада Украины должна объявить выборы, поскольку на этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет с 14 по 17 июля Дмитрий Разумков, депутат Верховной Рады

Дмитрий Разумков добавил, что парламент сделает все от него зависящее, чтобы выборы состоялись в соответствии с законами и конституцией Украины, а также - вовремя.

Напомним, что ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объявил о том, что парламент не будет переносить дату выборов, которая запланирована на 25 октября. Однако по закону парламент обязан отдельным постановлением назначить дату местных выборов.

Рада приняла в первом чтении проект о всеукраинском референдуме.

Видео: Youtube/112 Украина