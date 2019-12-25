Теперь законопроект должен пройти через второе чтение.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект о всеукраинском референдуме. "За" инициативу проголосовали 252 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Напомним, что данный проект внес в парламент президент страны.

Согласно инициативе Зеленского, всенародный референдум на Украине сможет затрагивать вопросы, связанные с изменениями в Конституции, общегосударственных вопросов, ратификации международных соглашений, которые пересматривают территорию Украины, а также проекты, прекращающие действия законов.

При этом всеукраинский референдум не может рассматривать вопросы, связанные с вопросами, которые противоречат положениям в конституации, принципам и нормам международного права, прав и свободы человека.

Зеленского упрекнули в "разыгрывании русской карты".