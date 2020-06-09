Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Граждане на референдуме смогут проголосовать "за" или "против" прекращения действия закона Украины или отдельных его положений.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о референдуме. Информация об этом появилась на сайте парламента. Сам текст проекта не опубликован.

По мнению президента, законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" является неотложным. Депутаты накануне вынесли его на обсуждение.

Всенародный референдум может рассматривать вопросы об изменениях в конституцию страны, а также вопросы общегосударственного значения. На голосование может быть вынесено утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины. Также граждане на референдуме смогут проголосовать "за" или "против" прекращения действия закона Украины или отдельных его положений.

Ранее Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума".

Видео: Youtube/ Виктор Медведчук