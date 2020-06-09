Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума"

Глава Украины раскрыл свой план по собственному инфицированию COVID-19.

Владимир Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать на собственном примере, "что это не чума". Об этом президент Украины рассказал в интервью журналистам из "Украинской правды".

Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались Владимир Зеленский, президент Украины

Политик рассказал, что у него был план по заражению COVID-19. Он предлагал изолировать себя в офисе на Банковой улице. Он планировал "пропустить через себя" инфекцию. Зеленский напомнил, что в один момент люди начали действительно думать, что "мы все умрем".

Глава государства отметил, что его семья не простила бы ему специальное заражение коронавирусом. Президент добавил, что они посчитали бы его сумасшедшим и оказались бы правы.

В Сети высмеяли Зеленского, пострелявшего из лука в "кабана".

Видео: Youtube/ Страна.ua