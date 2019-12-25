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Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая
Сегодня, 16:23
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matveyvn

Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая

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Он подчеркнул, что для граждан других стран нужно провести либерализацию визы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая и других стран. По его словам, это поможет развитию туризма.

Главным направлением, считает Зеленский, счиатется Китай из-за огромного потока потенциальных туристов.

Которые хотят в Украину.

Владимир Зеленский, президент Украины

Он подчеркнул, что для граждан других стран нужно провести либерализацию визы. Это коснётся Австралии, Новой Зеландии, Индии, а также ряда арабских государств.

Ранее Украина анонсировала скорую встречу глав МИД "нормандской четверки".

Теги: визы, зеленский, китай, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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