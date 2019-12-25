Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая и других стран. По его словам, это поможет развитию туризма.
Главным направлением, считает Зеленский, счиатется Китай из-за огромного потока потенциальных туристов.
Которые хотят в Украину.
Владимир Зеленский, президент Украины
Он подчеркнул, что для граждан других стран нужно провести либерализацию визы. Это коснётся Австралии, Новой Зеландии, Индии, а также ряда арабских государств.
Ранее Украина анонсировала скорую встречу глав МИД "нормандской четверки".
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