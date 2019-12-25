Украина анонсировала скорую встречу глав МИД "нормандской четверки"

Киев анонсировал скорую встречу глав МИД "нормандской четверки". Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы. Чиновник заявил об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.
Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время. На встрече будут присутствовать представители РФ, Франции, Германии и Украины.
Напомним, что в последний раз страны собирались в Париже в декабре 2019 года. По результатам обсуждений участники саммита подписали коммюнике о дальнейшем выполнении минских соглашений.
На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма.
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