Глава Украины заявил, что страна перезапустила минскую группу.

Владимир Зеленский анонсировал "нормандский" саммит. Об этом президент Украины рассказал во время пресс-конференции с журналистами, посвященной годовщине его управления страной. Политик заметил, что на данный момент решения относительно отвода сил и техники с линии разграничения не принимались в связи с тем, что встреча в Минске еще не состоялась.

Мы сегодня перезапустили минскую группу, добавили статус минскому процессу, и все это видят Владимир Зеленский, президент Украины

Политик считает, что Украина смогла показать, что представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР которые в течение шести лет находятся на "минских заседаниях", имеют российские паспорта. В связи с этим лидер Украины считает, что эти люди не могут представлять неподконтрольные Киеву территории. Он отметил, что все участники трехсторонней контактной группы по Донбассу со стороны ЛНР и ДНР обязаны быть гражданами Украины.

Зеленский заявил, что готов к любым форматам переговоров по Донбассу.

Фото и видео: Youtube/Факти ICTV