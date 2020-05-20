Владимир Зеленский заявил о переговорах с Россией по обмену удерживаемыми лицами. Об этом президент Украины рассказа во время пресс-конференции с журналистами, посвященной годовщине с момента начала его руководства страной. Глава Украины заявил, что рассчитывает договориться с коллегами из РФ об обмене заключенными, когда завершится пандемия коронавируса.
Сейчас говорим уже с РФ о возможном обмене после коронавируса
Владимир Зеленский, президент Украины
Глава государства добавил, что он надеется на то, что Украина и Россия смогут обменяться политическими заключенными. Он напомнил, что отдельные граждане Украины остаются в тюрьмах Крыма и других регионов РФ.
Зеленский заявил, что не приказывал армии не стрелять в ответ в Донбассе.
Фото и видео: Youtube/Факти ICTV
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