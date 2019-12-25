Опрошенные подчёркивали, что при Кучме и Зеленском в стране - развитие.

Украинцы выбрали лучшего президента страны с начала независимости. Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг". Об нём пишут "Українськi Новини".

Граждан Украины спрашивали, кого из президентов страны с 1991 года они считают лучшим. Больше всего голосов набрал Леонид Кучма — 20%. На втором месте оказался нынешний глава государства Владимир Зеленский — ему свой голос отдали 16% голосовавших.

Следом идут Леонид Кравчук с 13%, Пётр Порошенко с 12% и Виктор Янукович с 9%. Последним оказался Виктор Ющенко — за него проголосовало всего 6% опрошенных.

Отметим, что 14% респондентов не захотели отдавать свой голос ни за кого, 10% затруднились сделать выбор.

Опрошенные подчёркивали, что при Кучме и Зеленском в стране - развитие. О Кравчуке мнения разделились пополам. Правление Януковича и Порошенко граждане оценили как упадок. При Ющенко, ответили респонденты, был застой.

Ранее мы писали, что за два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ.