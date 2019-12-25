Яков Осадчий рассказал о жалобах населения Украины на бесчинства силовиков и нацгвардейцев.

За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, капитан Яков Осадчий. По данным спикера, за двое суток вместо позитивных отзывов о работе Министерства обороны чиновники получили свыше 500 тысяч жалоб жителей ЛНР И ДНР, а также подконтрольных Киеву территорий. Большинство из обращений касаются бесчинства военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины в зоне ООС. Чаще всего жители Донбасса жалуются на "конфискацию" гуманитарной помощи у населения. Остальные переживают из-за задержки выплат денежного довольствия и приказы командиров об открытии огня по населенным пунктам.

Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны считает Яков Осадчий

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Таран распорядился провести опрос среди населения страны о привлекательности военной службы. Опрос проводится с 13 мая по 12 июня. По его результатам ведомство выработает нормативные правовые акты.

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