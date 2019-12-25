Украина задумалась о своем имуществе в ДНР и ЛНР

Киев хочет обложить налогами неподконтрольные территории Донбасса.

Украина задумалась о своем имуществе на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Во время видеоконференции трехсторонней контактной группы представители Киева предложили вернуть неподконтрольные регионы под налоговое поле страны. Об этом сообщили журналисты телеканала "112 Украина".

Корреспонденты заметили, что в рамках онлайн-встречи специалисты обсуждали вопрос налогового обложения, а также систему расчетов в согласно требованиям украинского законодательства. На Украине заявили, что видят необходимость осуществить верификацию имеющейся техники на Донбассе вместе с международными коллегами.

Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе.