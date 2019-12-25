Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня в Донбассе

Украину обвинили в срыве переговоров по прекращению огня на Донбассе. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на представителя России в контактной группе по данному вопросу Бориса Грызлова. Специалист объяснил, что на данный момент очередная видеоконференция, необходимая для урегулирования конфликта на востоке Украины находится на грани срыва. К этому приводит позиция киевской стороны.
Борис Грызлов рассказал, что Украина своими действиями грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. Киев "обманывает надежды большинства граждан", а также "встает на опасный путь", по которому шли предшественники президента Владимира Зеленского.
Партия, которая называет себя "Слугой народа", рискует превратиться в партию "Слуг войны"
прокомментировал политик
Напомним, что ранее глава офиса президента Украины заявил, что Киев включит переселенцев из Донбасса в переговорный процесс в рамках деятельности трехсторонней контактной группы в Минске.
Зеленский выступил за изменение Минских соглашений.
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