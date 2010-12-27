Предложения и правки будут подготовлены к следующему нормандскому саммиту.

Владимир Зеленский выступил за изменение Минских соглашений. В частности, политик намерен изменить требования по контролю над границей. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление спикера в эфире "1+1".

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Глава страны добавил, что не его команда подписывала соглашения. Однако как действующая власть он обязан выполнить условия, на которые пошли предыдущие чиновники. Ранее в Киеве заявили, что подготовят правки к следующему "нормандскому саммиту". Они будут касаться урегулирования конфликта на Донбассе. Большую часть переписывать не будут.

Борис Грызлов счел такую ситуацию очередной провокацией со стороны украинских властей. Путин также говорил, что переписывать пункты нельзя, они "увязаны и можно потерять все".

Ранее Piter.tv писал о том, что парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса.

Фото: Pixabay.com

Видео: Youtube/

