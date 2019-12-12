Он будет действовать до конца следующего года.

Парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса. Закон касается отдельных районов в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщили журналисты "112 Украина".

Изменения касаются единственной внесенной правки - временном ограничении. Ранее закон действовал по 31 декабря 2019 года, теперь - по 31 декабря 2020 года. Документ поддержали 320 депутатов Верховной Рады. Таким образом необходимый минимум пройден (он составлял 266 человек).

Против поправок выступили представители фракции "Голос". Члены "Батькивщины" от голосования воздержались.

Ранее Piter.tv писал о том, что Донбасс выдвинул ультиматум Украине, а после Киев исправил коммюнике "нормандского саммита".