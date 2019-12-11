Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесли в украинскую Раду

Предложение зарегистрировано от представителя "Слуги народа".

Партия "Слуга народа" внесла в Раду законопроект об особом статусе Донбасса. На данный момент депутаты не опубликовали полный текст документа. Однако изменения уже зарегистрированы в электронной системе местного парламента. Их внес в базу Александр Корниенко.

Напомним, что закон подразумевает особый статус ДНР и ЛНР в плане самоуправления. Владимир Зеленский заявил на "нормандском" саммите о том, что проект будет продлен на год. Главы Франции, Германии и России просили президента Украины обеспечить особый статус навсегда. Однако политик считает, что никто не может быть уверенным в том, что произойдет через 5 или 10 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что обмен пленными в Донбассе запланирован на 24 декабря.

Видео: YouTube/France 24