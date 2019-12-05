Киев готов дать ДНР и ЛНР дополнительные полномочия

Однако это не будет федерализацией или какой-то автономией.

Помощник президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность дать дополнительные полномочия неподконтрольным Киеву регионам Донбасса. Об этом пишет "Европейская правда".

Окружение Зеленского после саммита "нормандской четверки" готово провести на Украине конституционную реформу. Однако изменения ограничатся вопросами децентрализации. Это значит, что отдельные районы ДНР и ЛНР могут получить дополнительные полномочия, однако это никогда не будет федерализацией или какой-то автономией.

Ермак также заявил, что после саммита Зеленский внесет в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса, а в 2020 году предложит изменения в реализацию "формулы Штайнмайера".

Саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря во Франции. В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.

Ранее мы писали, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан.

Видео: YouTube / Зе!Президент