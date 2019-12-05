Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

Они хотят предостеречь Зеленского от перехода "красной линии".

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан. Три главы политических партий Украины просят местных жителей показать единство и сплоченность. "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос" хотят, чтобы украинцы вышли на улицы 8 декабря.Об этом сообщил Андрей Порубий на своем аккаунте в Facebook.

Это должно произойти в преддверии нормандского саммита, который состоится 9 декабря в Париже. Таким образом Украина покажет свою решимость в борьбе за собственное государство. Политики предлагают собраться на площади Независимости. Порошенко заметил, что Владимир Зеленский должен понять важность акции и невозможность нарушать "красные линии" на встрече с президентами. В частности, не идти на компромиссы по Крымскому полуострову, курсу страны и решениям о Донбассе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе.

Видео: YouTube/Петро Порошенко