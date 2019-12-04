Политик настроен на то, чтобы люди встречали Новый Год с семьями на Украине.

Владимир Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе. Президент Украины напомнил, что этот момент будет обсуждаться на встрече лидеров "нормандской четверки". Политик считает, что обмен может произойти до завершения 2019 года. Об этом Зеленский рассказал после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном "ТАССу".

Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями. Для меня это очень личный вопрос прокомментировал спикер

Напомним, что главы Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США.

Видео: YouTube/Зе!Президент