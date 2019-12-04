Владимир Зеленский рассчитывает на большой обмен удерживаемыми лицами в Донбассе. Президент Украины напомнил, что этот момент будет обсуждаться на встрече лидеров "нормандской четверки". Политик считает, что обмен может произойти до завершения 2019 года. Об этом Зеленский рассказал после встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном "ТАССу".
Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями. Для меня это очень личный вопрос
прокомментировал спикер
Напомним, что главы Франции, Германии, России и Украины встретятся в Париже 9 декабря.
Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков назвал фантазиями "возвращение" Крыма Украине с помощью США.
Видео: YouTube/Зе!Президент
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