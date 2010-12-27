Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

Они будут представлены 9 декабря в Париже.

Владимир Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Президент Украины поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку посетить территорию проведения Операции объединенных сил. Все концепты созданы специально для проведения саммита "нормандской четверки".

Глава страны подчеркнул, что недопустимо решать проблему оккупации военным путем. По его словам добиться мира на востоке Украины нужно политико-дипломатическими методами. Ранее Зеленский заявил, что будет бороться за жителей ЛНР и ДНР, которые "сбились с пути". Тем, кто выступает за Россию, он посоветовал уехать за пределы государства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский оценил роль Путина в урегулировании конфликта на Донбассе.

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